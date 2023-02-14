東鐵綫將設月台閘門　周日起採用新停車位置

【有線新聞】港鐵東鐵綫月台本月19日採用新的停車位置。

新的乘客上落位置貼上灰色標示，日後安裝月台閘門。今次變動涉及羅湖站/落馬洲站至旺角東站合共25個月台。車站會透過廣播、通告及月台顯示屏，提醒乘客新的停車位置，亦會加派人手協助。港鐵亦提前展開月台兩端圍欄的安裝工程，以便日後加裝月台閘門。