i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
東鐵綫將設月台閘門 周日起採用新停車位置
i-Cable
2023年02月14日
【有線新聞】港鐵東鐵綫月台本月19日採用新的停車位置。
新的乘客上落位置貼上灰色標示，日後安裝月台閘門。今次變動涉及羅湖站/落馬洲站至旺角東站合共25個月台。車站會透過廣播、通告及月台顯示屏，提醒乘客新的停車位置，亦會加派人手協助。港鐵亦提前展開月台兩端圍欄的安裝工程，以便日後加裝月台閘門。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
女網紅實測在港只講普通話 光顧「歧視店」卻出乎意料 內地網民促「推普」：遲早要這樣
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
下一則新聞
下一則新聞
梁振英專訪｜指南沙港式國際社區已成形 稱年輕人拒北上是「聽得太多，看得太少」
中國在線
新聞資訊
今天
推薦閱讀
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年02月09日
土耳其地震｜敘利亞小姊弟困瓦礫36小時幸獲發現 為活命三句話令人動容
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月31日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日
一線搜查｜一家四口擠170呎唐樓 劏房戶盼入住簡約公屋 讚「好靚，好舒服」
生活
有線生活
2023年02月07日
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月10日
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
女網紅實測在港只講普通話 光顧「歧視店」卻出乎意料 內地網民促「推普」：遲早要這樣
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日