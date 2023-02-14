情人節｜復常後食肆預約理想　酒店Staycation不乏捧場客

【有線新聞】復常後首個情人節，很多食肆訂枱情況理想，Staycation仍有捧場客，酒店預期旅客回歸後，本地客會縮減。

今年情人節終於可以外出堂食，有意大利餐廳預約九成滿，一早準備食材。

餐廳總經理王啟泰︰「準備些煙三文魚絲，現時切好，又不影響新鮮度，可以作為準備工作。」

要有情調，少不得美酒，還要擺放燈光。

餐廳因為疫情，錯過了開業後首個情人節黃金檔期，認為今年顧客較願意消費。

王啟泰：「今年可以做到兩輪生意，我認為也不錯。我估計較去年晚市生意額多兩至三倍，因為外賣的價錢未能如理想，外賣食物的效果不那麼好，現時煮好拿出來堂食，熱騰騰。」

去年因為沒有晚市堂食，很多人Staycation，今年這個選擇仍有捧場客。有酒店推出情人節套房，佈置心型氣球，躺在床上可以看到Love字句，還可品嘗香檳，營造浪漫情調。酒店會在房間擺放一些浪漫字句，讓情人們可以想起二人的甜蜜時光。酒店總監說情人節房間都爆滿，三成是本地顧客。

酒店及服務式公寓總監韋瑞民：「與去年相比，情況已經完全改變了。現在，隨著國際旅行有更高需求及對房間的需求增加，我們可以看到房價上漲。過去3年，人們去了很多Staycation，所以重點會放在餐廳用餐的浪漫體驗，不是客房內。」

隨著旅客回歸，酒店日後會減少Staycation比重，集中吸納海外旅客。