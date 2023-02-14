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本港去年錄逾七萬宗罪案　詐騙案增四成半　有議員批警方束手無策、宣傳不足

  • i-Cable
  • 2023年02月14日
【有線新聞】本港去年詐騙案增加四成半，達到28,000多宗，警務處處長蕭澤頤說一直積極宣傳防騙，但受害人未必留意，星期三起會推出手機程式協助市民評估詐騙風險。
警方公布去年罪案數字共有70,048宗，較前年增加8%，原因是詐騙案多了很多，有近28,000宗、升幅45%，接近四分之三是網上騙案，涉及48億元。警方說曾經透過電視、電台、社交媒體以至隧道廣播播放防騙資訊，但有些受害人始終無留意，未來會再做多些。
警務處處長蕭澤頤：「當你不認真去看的話，騙徒打電話給你，你都不知道原來是騙徒，但如果你知道犯案手法，你一聽就會知道。電影播放之前的廣告，我們亦有一些防騙廣告，我簡稱經常說你不想聽、不想看，我都要你聽、要你看，希望能夠『入屋』。」
警方星期三起會推出全新手機應用程式「防騙視伏App」，協助市民即時評估一些可疑電話號碼或銀行戶口是否有詐騙風險，亦設有電子報案中心方便舉報。同日還會透過兩份免費報紙，派發30萬張防騙錦囊「提紙」，提醒市民「提防騙子」。
去年的科技罪案破案率不足一成，有議員質疑警方對網上誘騙廣告束手無策，防騙宣傳亦都不足。
選委會界別周文港：「Google Ads的廣告我們真的對它全無辦法？平台已經參與該罪行的宣傳，我們都對它無辦法？這應該不會，或者（警務處）處長有否一些條例想修訂，我們立法會，我相信不同黨派議員都很願意與警方一起掃黑除惡。」
選委會界別（經民聯）陸瀚民：「網上情緣騙案一定是重災區。主席，今日是西方情人節，不知今日又有多少受害者受騙、受害。」
早前消費者委員會都列出了本地九個最受歡迎交友程式，警方會否在這些交友程式下手，譬如在交友程式賣廣告讓受害者當頭棒喝。
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