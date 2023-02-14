消防處搗七非法加油站　檢3萬公升柴油拘十人

【有線新聞】消防處聯同多個部門在多個地點打擊非法加油站，拘捕10人。

檢獲的包括3萬公升柴油、5部油缸車和入油工具總值60萬元。消防周一起聯同警方、食環署等一連兩日在荔枝角達洋路、長沙灣、青衣和屯門搗破7個非法加油站，柴油每公升價錢比正常油站低2至3元，消防指加油站主要目標是運輸業車輛。