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理大研重新對外開放校園　暫未定時間表

  • i-Cable
  • 2023年02月14日
【有線新聞】理工大學正研究是否重新對外開放校園，暫時未有時間表。
理大自2020年初起在校園各出入口增設閘機，學生和教職員要拍卡才可進入，訪客亦要預先登記。理大說理解不少學生希望重開校園，會考慮保安及人流等問題，再作研究，暫時未有重開時間表。隨著防疫措施放寬，八大早前陸續對外開放校園，只剩理大和城大仍限制公眾出入。
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