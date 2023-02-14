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風暴加布里埃爾吹襲新西蘭　當局宣布6地區進入全國緊急狀態

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  • 2023年02月14日
【有線新聞】新西蘭北島受風暴加布里埃爾吹襲，多地嚴重水浸、房屋倒塌，約22萬5千人沒有電力供應，一名消防員失蹤。當局宣布北島6個地區進入全國緊急狀態，是有史以來第三次。
在最大城市奧克蘭北面的懷韋拉鎮，見到風暴加布里埃爾的威力有多大，翻起的巨浪達一個人這麼高。          
風暴為奧克蘭及北島多地帶來狂風暴雨，不少道路水浸嚴重，大樹和電線桿倒塌，電訊服務受影響，部分地區與外界隔絕。氣象部門指，霍克斯灣一個監測站，一夜間錄得的降雨量是二月平均數據的3倍多，沿岸地區陣風風速超過每小時140公里。
當地媒體報道，奧克蘭以西的穆里懷鎮，山泥傾瀉、房屋倒塌，有消防員被困。
應急管理部宣布，北島6個地區進入全國緊急狀態，為史上第三次頒布全國緊急狀態。總理希普金斯表示，今次可能是本世紀以來最嚴重天氣事件。他說：「對全國各地的人而言這是艱難的一夜，尤其是在上北島地區。我得承認國民早上醒來時的狀況，許多家庭流離失所，很多戶沒有電力供應，全國各地都遭到嚴重破壞。」
公共設施及學校惡劣天氣下關閉，火車停駛，航空服務嚴重受阻，逾500趟航班被迫取消，約一萬名旅客受影響，奧克蘭機場有大批旅客滯留。
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