旺角凍肉舖有凍櫃疑爆炸搶火　女顧客臉部灼傷　男職員手部燒傷

【有線新聞】旺角一間凍肉舖有凍櫃懷疑搶火，一名顧客及一名職員受傷。

女顧客臉部灼傷，由擔架床送院治理。警方下午近3時接報，奶路臣街3號地下一間凍肉舖有職員清理凍櫃積雪時，懷疑發生爆炸搶火，該名男職員手部燒傷，自行到醫院求醫，一名女顧客臉部灼傷，起火原因有待調查。