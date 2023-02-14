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旺角凍肉舖有凍櫃疑爆炸搶火 女顧客臉部灼傷 男職員手部燒傷
i-Cable
2023年02月14日
【有線新聞】旺角一間凍肉舖有凍櫃懷疑搶火，一名顧客及一名職員受傷。
女顧客臉部灼傷，由擔架床送院治理。警方下午近3時接報，奶路臣街3號地下一間凍肉舖有職員清理凍櫃積雪時，懷疑發生爆炸搶火，該名男職員手部燒傷，自行到醫院求醫，一名女顧客臉部灼傷，起火原因有待調查。
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