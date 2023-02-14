有線電視獲批6月1起交還收費電視牌照　將加大投資免費頻道等業務、暫無意裁員

【有線新聞】行政長官會同行政會議批准有線電視申請，終止本地收費電視節目服務牌照，牌照會在六月一日終止。母公司有線寬頻表示，集團將加大投資免費電視頻道及多媒體業務，免費電視頻道及其他服務如常營運。

有線寬頻宣布，鑑於本港媒體市場結構急速改變，環球付費內容提供者及收費電視經營者競爭日益激烈。有線電視決定交還收費電視牌照，牌照將會在6月1日終止。集團將加大投資免費電視頻道以及多媒體業務，其他業務包括寬頻通訊、電話服務、網絡建設、流動通訊等今後亦如常營運。

行政會議表示，在考慮通訊局的意見後，同意有線電視交還收費牌照純屬商業決定，政府不應施加不必要的離場限制，因此批准有關申請。

商務及經濟發展局表示，有線電視近年連年虧損，經營環境困難，交還收費電視牌照純屬商業考慮，政府尊重有關決定，理解今次申請不會影響母公司其他業務，而奇妙電視去年底新增一條免費電視節目頻道，主要提供新聞和資訊節目，為觀眾提供更多節目選擇。

有線寬頻副主席兼執行董事曾安業指，集團持續戰略轉型，將有效提高媒體業務的資源使用效率，把握近年免費電視市場結構轉變出現的新機遇，為集團創造新價值。

行政總裁黃思遠則向員工發信，說繼續發展有線電視建立的重要品牌，例如「有線新聞」及「有線18台」，部分有線電視節目內容將遷至網上平台。

有線寬頻發言人表示，留意到有媒體報道指集團會裁員，澄清目前正在招聘，並沒有計劃裁員。