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房協料兩年內較少資助房屋出售　或需融資借貸補現金流

  • i-Cable
  • 2023年02月14日
房協料兩年內較少資助房屋出售　或需融資借貸補現金流
【有線新聞】房協預計未來兩年出現資金淨流出，或者需要向銀行借貸。
房協主席陳家樂及行政總裁陳欽勉出席傳媒聚會，說現時財政穩健，但建築費及人工等成本上升，加上暫時較少資助房屋可供出售，以致資金未完全回籠。下個財政年度可能要考慮小規模融資，例如借貸或發行債券，預期多個項目兩年後陸續落成及出售可以改善現金流。
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