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金正恩女兒首度亮相北韓郵票
i-Cable
2023年02月14日
【有線新聞】北韓公布新一批郵票設計，領袖金正恩女兒金主愛首度在郵票亮相。
北韓郵票社公布將於周五發行的火星-17洲際彈道導彈發射成功紀念郵票，圖稿主要參照去年11月18日，金正恩帶同女兒指導試射的情況。8款郵票中，5款有金主愛的出現，包括她與父親金正恩以導彈為背景的留影，以及與軍隊的合照。其餘3款郵票，有2款只有導彈，另1款是金正恩照片。
韓聯社報道，北韓近期有將金主愛偶像化的傾向。上周建軍節閱兵儀式，金主愛的白馬坐騎亦有亮相。消息人士更稱，當局要求與金主愛同名的民眾改名。
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