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牌照檢討│電台及電視台每周須播至少30分鐘國民教育、國安法節目

  • i-Cable
  • 2023年02月14日
【有線新聞】政府公布本地免費電視節目服務及聲音廣播牌照中期檢討結果，新增每周播放國民教育及國安法節目的要求。
行會接納通訊局建議新增指定播放節目的要求，每周須播放額外至少30分鐘有關國民教育、國民身份認同和《港區國安法》的節目，另外取消指定播放節目須「完全屬香港本地製作」規定。通訊局說持牌機構提供的服務大致符合公眾期望，接納三間免費電視持牌機構餘下六年的投資計劃。
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