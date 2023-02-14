牌照檢討│電台及電視台每周須播至少30分鐘國民教育、國安法節目

【有線新聞】政府公布本地免費電視節目服務及聲音廣播牌照中期檢討結果，新增每周播放國民教育及國安法節目的要求。

行會接納通訊局建議新增指定播放節目的要求，每周須播放額外至少30分鐘有關國民教育、國民身份認同和《港區國安法》的節目，另外取消指定播放節目須「完全屬香港本地製作」規定。通訊局說持牌機構提供的服務大致符合公眾期望，接納三間免費電視持牌機構餘下六年的投資計劃。