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與多名議員昨參加中聯辦春茗 梁君彥回邀鄭雁雄訪立法會
i-Cable
2023年02月14日
【有線新聞】立法會主席梁君彥日前到中聯辦參加春茗。
梁君彥在社交網站發文說，與多名議員參加中聯辦春茗及與中聯辦主任鄭雁雄及其他官員會面，期間他邀請鄭雁雄到立法會出席午宴或晚宴，讓他了解立法會議員的工作。
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