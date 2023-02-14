與多名議員昨參加中聯辦春茗　梁君彥回邀鄭雁雄訪立法會

【有線新聞】立法會主席梁君彥日前到中聯辦參加春茗。

梁君彥在社交網站發文說，與多名議員參加中聯辦春茗及與中聯辦主任鄭雁雄及其他官員會面，期間他邀請鄭雁雄到立法會出席午宴或晚宴，讓他了解立法會議員的工作。