六旬翁網上交友疑遇騙　遭游說投資虛擬貨幣、損失逾1400萬元

【有線新聞】一名男子投資虛擬貨幣懷疑遇騙，損失1,400多萬元

警方昨日接獲一名60歲男子報案，指早前透過網上社交平台認識一名女子，對方游說他投資虛擬貨幣，他先後轉帳51次到對方指定的35個銀行戶口，及後他發現投資平台關閉，案件至今無人被捕。