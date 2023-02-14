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六旬翁網上交友疑遇騙 遭游說投資虛擬貨幣、損失逾1400萬元
i-Cable
2023年02月14日
【有線新聞】一名男子投資虛擬貨幣懷疑遇騙，損失1,400多萬元
警方昨日接獲一名60歲男子報案，指早前透過網上社交平台認識一名女子，對方游說他投資虛擬貨幣，他先後轉帳51次到對方指定的35個銀行戶口，及後他發現投資平台關閉，案件至今無人被捕。
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