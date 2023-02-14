i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
台灣開關｜有航空公司指陸續增至每日五航班 長榮：按實際變化去調整
i-Cable
2023年02月14日
【有線新聞】有航空公司說下月尾陸續增加由香港前往台北的航班，最遲七月起每日有五班，但仍較疫情前八班少。
長榮航空香港分公司總主任陳水鋒：「目前因為剛剛開放，我們沒法有具體數字交代，（去台灣的）香港人是否能很快像去日本一樣，一開放馬上旅客人數就回復到疫情前的水準，我們會按實際的變化去調整我們恢復的速度。」
香港快運就說現時每日各有兩班飛往高雄及台北，以及一班前往台中，今月會維持數量，會密切留意市場狀況再調整。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
女網紅實測在港只講普通話 光顧「歧視店」卻出乎意料 內地網民促「推普」：遲早要這樣
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
下一則新聞
下一則新聞
六旬翁網上交友疑遇騙 遭游說投資虛擬貨幣、損失逾1400萬元
港聞
新聞資訊
2023年02月14日
推薦閱讀
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月31日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年02月09日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日
一線搜查｜東涌櫻花園、嘉道理農場、中文大學 香港賞櫻3大好去處｜附交通方法
生活
有線生活
2023年02月08日
山東省據報發現不明飛行物體 當局準備擊落
中國在線
新聞資訊
2023年02月12日
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
女網紅實測在港只講普通話 光顧「歧視店」卻出乎意料 內地網民促「推普」：遲早要這樣
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日