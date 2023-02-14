台灣開關｜有航空公司指陸續增至每日五航班　長榮：按實際變化去調整

【有線新聞】有航空公司說下月尾陸續增加由香港前往台北的航班，最遲七月起每日有五班，但仍較疫情前八班少。

長榮航空香港分公司總主任陳水鋒：「目前因為剛剛開放，我們沒法有具體數字交代，（去台灣的）香港人是否能很快像去日本一樣，一開放馬上旅客人數就回復到疫情前的水準，我們會按實際的變化去調整我們恢復的速度。」

香港快運就說現時每日各有兩班飛往高雄及台北，以及一班前往台中，今月會維持數量，會密切留意市場狀況再調整。