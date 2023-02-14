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心光恩望學校爆上呼吸道感染　23師生染病、全部情況隱定

  • i-Cable
  • 2023年02月14日
【有線新聞】薄扶林心光恩望學校爆發上呼吸道感染，涉及23個案、全部情況穩定。
個案包括15名男生及4名女生，以及4名職員，他們上星期一起先後出現病徵，當中八人已經求醫，全部毋需入院。三人確診腸病毒或鼻病毒，新型肺炎快測結果呈陰性，衞生防護中心建議學校清潔消毒，學校正接受醫學監察。
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