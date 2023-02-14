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中聯辦主任鄭雁雄再邀政商界出席春茗　會上談香港角色、強調保障國家安全

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  • 2023年02月14日
【有線新聞】新任中聯辦主任鄭雁雄連續兩日邀請政商各界出席春茗。
繼昨日邀請行會成員及立法會議員，中聯辦再邀請全國人大及政協委員，以及同鄉、地區社團領導等參加春茗，包括政協常委何柱國，據了解超過40人參加。鄭雁雄在會上談及香港的角色，希望在座的人就香港發展多提意見，並強調要保障國家安全。
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