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氣球風波｜稱美國去年高空氣球非法飛越領空 中方促美方徹查及解釋
i-Cable
2023年02月14日
【有線新聞】在北京，外交部表示，美國必須徹查自去年起高空氣球非法飛越領空。
外交部發言人稱，自去年5月以來美方在本土放飛多個高空氣球，持續環繞全球飛行，未經中國相關部門批准，至少10多次非法飛越中國以及相關國家的領空，美方應當對此徹查給中方作出解釋。
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