漁護署化驗證油麻地有店舖售貓肉　當局擬提出檢控、強調定必嚴肅跟進

【有線新聞】油麻地一間店舖懷疑出售貓肉及狗肉，漁護署檢走化驗驗出含有貓的DNA。

漁護署及食環署早前突擊搜查新填地街一間店鋪，驗出店內的肉含有貓的DNA，隨即再到店舖調查。漁護署計劃根據《貓狗規例》提出檢控，食環署就說會檢控管有人未經許可儲存及出售冷藏肉類，當局強調絕不容許將貓肉、狗肉當作食物，必定嚴肅跟進，亦會加強檢驗肉類、抽查可疑入境車輛。