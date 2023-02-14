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漁護署化驗證油麻地有店舖售貓肉 當局擬提出檢控、強調定必嚴肅跟進
i-Cable
2023年02月14日
【有線新聞】油麻地一間店舖懷疑出售貓肉及狗肉，漁護署檢走化驗驗出含有貓的DNA。
漁護署及食環署早前突擊搜查新填地街一間店鋪，驗出店內的肉含有貓的DNA，隨即再到店舖調查。漁護署計劃根據《貓狗規例》提出檢控，食環署就說會檢控管有人未經許可儲存及出售冷藏肉類，當局強調絕不容許將貓肉、狗肉當作食物，必定嚴肅跟進，亦會加強檢驗肉類、抽查可疑入境車輛。
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