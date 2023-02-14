一款日本即食松茸飯無標明含椰子成分須回收　當局籲椰子敏感人士勿食用

【有線新聞】一款預先包裝的即食松茸飯沒有標明含有可致敏的椰子成分，需要回收。

這款即食松茸飯由日本進口，每包100克，在超級市場city’super有售。食安中心說收到通知，這款產品可能含有椰子成分，但食物標籤上沒有標明，已經要求進口商停售及回收，呼籲對椰子敏感的人不要食用。