日本防衛省懷疑中國氣球近年曾三度闖日方領空

【有線新聞】日本政府指去年1月曾發現上空有不明氣球，中方稱希望日方秉持客觀公正立場，不追隨美國的炒作。日本防衛省到昨晚再證實，近年多次發現氣球形飛行物闖入領空，懷疑來自中國。

防衛省指，2019年至2021年，3度發現特定氣球型飛行物體闖入日本領空；經分析後，強烈推斷是中國的無人偵察氣球，已透過外交渠道向中方確認情況，並表明拒絕接受外國以偵察氣球侵犯領空，不想日後再有同類事情發生，會對這類侵犯領空事故警戒監視及收集情報。