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菲律賓總統小馬可斯傳召中國大使 抗議中國海警照射軍用級激光
i-Cable
2023年02月15日
【有線新聞】菲律賓總統小馬可斯傳召中國駐菲大使黃溪連，嚴重關切中國海警船在南海向菲方海岸防衛隊，照射軍用級激光。
小馬可斯在辦公室召見黃溪連，表示擔憂中方對菲律賓海岸防衛隊和漁民，採取日益頻繁和強烈行動，是較罕有地由總統召見中國大使。
黃溪連稱，兩人討論如何落實兩國元首達成的共識，加強對話溝通，妥善管控中菲海上分歧。菲律賓外交部同日向中方抗議，稱譴責中方挑釁行為令人不安和失望。
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