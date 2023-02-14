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菲律賓總統小馬可斯傳召中國大使　抗議中國海警照射軍用級激光

  • i-Cable
  • 2023年02月15日

【有線新聞】菲律賓總統小馬可斯傳召中國駐菲大使黃溪連，嚴重關切中國海警船在南海向菲方海岸防衛隊，照射軍用級激光。

小馬可斯在辦公室召見黃溪連，表示擔憂中方對菲律賓海岸防衛隊和漁民，採取日益頻繁和強烈行動，是較罕有地由總統召見中國大使。
黃溪連稱，兩人討論如何落實兩國元首達成的共識，加強對話溝通，妥善管控中菲海上分歧。菲律賓外交部同日向中方抗議，稱譴責中方挑釁行為令人不安和失望。

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