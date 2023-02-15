政府擬設特首顧問團　提策略性發展機遇建議

【有線新聞】政府計劃成立「特首顧問團」。

當局向立法會提交文件說顧問團是高層次的諮詢組織，匯聚主要界別的翹楚，負責向行政長官提供精闢見解和策略性建議，目標是把握國家及全球的發展機遇。特首李家超會擔任主席，三位司長、特首辦主任及特首政策組組長亦會參與。

另外，特首政策組計劃設3名副組長及4名助理組長提供支援，加上39個非首長級公務員，預計每年員工開支需約7500萬元。