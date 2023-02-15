土瓜灣七人車剷行人路撞生果店　司機涉酒駕被捕

【有線新聞】土瓜灣有車輛撞向店舖，司機涉嫌酒後駕駛被捕。

42歲男司機並無受傷，他酒精呼氣測試超標，涉嫌酒後駕駛，被押返警署調查。凌晨3時許，一輛七人車駛到浙江街近土瓜灣道，在十字路口停下，途經的士司機報警。警員到場調查，司機突然醒來並懷疑踏錯油門踩錯油門，車輛衝前剷上行人路，撞向一間生果店停下，意外中無人受傷。