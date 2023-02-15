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土瓜灣餐廳女員工煮食時搶火 頭部燒傷送院
i-Cable
2023年02月15日
【有線新聞】土瓜灣有餐廳員工煮食時被火燒傷。女傷者頭部受傷，由救護車送院治理。
凌晨5時許，該名女工在富寧街一間餐廳廚房煮食時，爐頭突然搶火。她被火灼傷送院。
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