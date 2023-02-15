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日日有頭條︰98年新機場客運大樓第二次測試
i-Cable
2023年02月15日
【有線新聞】位於赤鱲角的香港國際機場1998年正式投入服務前，進行了多次運作測試，其中在二月的一次，各政府部門同航空公司派出約一千人參與。
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