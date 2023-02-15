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朱李月華幼稚園校長涉拉扯學生被停職　保良局報警

  • i-Cable
  • 2023年02月15日
【有線新聞】保良局朱李月華幼稚園暨幼兒園發生懷疑虐兒。學校校長涉嫌粗魯拉扯學生，保良局報警。
社署星期一接獲投訴說朱李月華幼稚園校長上星期四懷疑不恰當對待學生。保良局翻看閉路電視片段，發現一名高班學生有情緒表現，校長處理時動作較為粗魯，拉扯一、兩下。保良局隨即報警，暫停校長的教學職務及接觸幼兒的工作，又說非常關注事件，對任何不恰當照顧幼兒的行為零容忍。
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