前廳交流會｜孫玉菡：已批7,700個高才通申請　六分一年薪逾250萬　半數30歲以下

【有線新聞】立法會舉行第七次前廳交流會，勞工及福利局局長孫玉菡會後說高才通計劃推出七星期，已批出7,700多份，30歲以下的申請人佔約一半。

帶隊的律政司副司長張國鈞由立法會主席梁君彥陪同到場。出席還有財庫局局長許正宇、政制及內地事務局局長曾國衞等。今次交流會討論了政府代表團出訪中東，通關後香港參與大灣區發展和搶人才的最新情況等。

勞福局局長孫玉菡會後說高才通計劃推出至今已接到過萬份申請，批出7,700多份。孫玉菡：「屬高薪類別，收入超過250萬元約佔六分之一申請。名牌、百強大學畢業、本身超過三年工作經驗佔約一半申請，百強大學畢業但不多工作經驗就約佔三分之一，年輕人居多，30歲以下的申請佔一半。」

有議員認為要應付長遠人才需要，不能單靠招攬，亦要培訓本地人才，促請政府做好人力規劃。勞工界（工聯會）郭偉強：「令本地年輕人有明確晉升階梯也要扭轉家長、教育兩個系統重文輕武的觀念，從而令更多年輕人可投入不同工種及範疇。大家都同意就本地工人來說，如何能令他有更多晉升機會，豐富他的工作機會，令他可向上流的機會多一點。這包括在院舍下，我們可以作個例子令他在院舍有更多晉升階梯。」

孫玉菡又希望勞工界及商界等可以互諒互讓，共同解決人才短缺問題，推動經濟發展。