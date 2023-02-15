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中國周六起恢復處理南韓公民短期簽證

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  • 2023年02月15日
【有線新聞】中國周六起恢復處理南韓公民到中國的短期簽證。
中國駐韓大使館表示，使領館將會恢復向南韓公民簽發到中國的訪問、商務、過境及一般私人事務類短期簽證。
南韓上月初暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，並收緊中國旅客入境措施，至上周六才恢復發放簽證予中國公民。中方就自上月10日開始暫停簽發南韓公民到中國的短期簽證，外交部表明堅決反對少數國家對華實施歧視性入境限制，會採取對等措施。
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