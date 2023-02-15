世冠盃大改革　2025年擴至32隊、改4年一度

【有線新聞】國際足協宣布世界冠軍球會盃會在2025年擴展至32隊，變成四年一度。

會長恩芬天奴在瑞士蘇黎世透露改革後的世冠盃模式。2025年夏天舉行的決賽周，12支歐洲以及6支南美代表，非洲、亞洲、中北美州及加勒比海區各佔4席，大洋洲得到1席，主辦國亦有一支球會角逐。國際足協過往曾經提出相同構思，並打算2021年在中國舉行決賽周，但因為疫情推遲計劃。