初選案｜控方認沒九東協調會議紀錄　區諾軒稱文件載有戴耀廷提議否決財預案

【有線新聞】民主派初選案，16人否認串謀顛覆國家政權受審，已認罪的被告區諾軒作供說戴耀廷提倡否決財政預算案，應該有出現在會議記錄文件中，他曾經看過，但資料已經刪除。

施德來、陳志全等十人抵達西九龍法院應訊，林卓廷等六名還柙的被告由囚車押送到庭，反恐特勤隊在法院外戒備，護送另一輛囚車進入法院。認罪的區諾軒繼續以控方證人身份作供，他說在九龍東第三次協調會議決定以公民投票為初選機制，目標在這區的5席中贏3席，與會者初步討論了宣傳策略，他自己就報告了初選論壇進度。

區諾軒說，會議記錄事後發送在WhatsApp群組，而前一日作供時提及戴耀廷倡議「積極運用基本法權力否決財政預算案」的字句「應該有出現在文件內」，庭上被告隨即起哄。法官李運騰又問控方有沒有會議記錄的文件，控方承認沒有相關證據，區諾軒說不記得整份文件的內容，但至少可確認該字句「應該有加入在文件內」。李運騰追問文件是否在區諾軒的手機內，他說有每月刪除資料的習慣，控方再問區諾軒可否確認在文件中看過戴耀廷倡議的字句，區諾軒說有看過「應該存在」。辯方大律師反對，質疑控方問題有引導性，獲法官接納，提醒控方避免引導證人。

至於香港島協調會議，區諾軒說，在香港獨立媒體的辦公室召開，鄭達鴻、彭卓棋等被告出席，戴耀廷在會上再提及運用基本法權力否決財政預算案，與會的司馬文反對。