台灣開關｜本地旅游業界：赴台自由行居多　料難帶動生意

【有線新聞】台灣下周一起恢復港澳居民自由行，本地旅遊業界說往台灣的旅客大部分都是自由行，未必能直接帶動業界生意。

縱橫遊執行董事袁振寧：「今次開放的話，大家都知道有九成的市場、更多的話都會是自由行。會加快意欲增加航班、多些航點，都是所謂炒旺市場。能否帶動生意視乎航空公司恢復機位的步伐。因為現在前往台灣的運力約是疫情前兩成多，其實不是太多航班選擇，票價貴、前往的航點亦相對少，整體台灣市場受束縛。」