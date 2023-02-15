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丘應樺：有線寬頻交還牌照屬商業決定　收費電視市場仍開放

  • i-Cable
  • 2023年02月15日
【有線新聞】商務及經濟發展局局長丘應樺說有線寬頻交還收費電視牌照是商業決定。被問到會否缺乏競爭影響傳媒生態，他就說收費電視市場仍然開放。
丘應樺：「我相信市場會得出結論，收費電視是否仍有存在的必要。電視廣播的環境隨時間改變，繼續廣播與否完全是一個商業決定。（但缺少了競爭會否對傳媒的生態有影響？）我認為市場很開放，如果有人有興趣都可以進入市場，並沒有限制 。」
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