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有線停播收費電視 消委會︰暫未收投訴 正了解後續安排
i-Cable
2023年02月15日
【有線新聞】消委會暫未收到涉及有線電視收費頻道停播的投訴，已接觸有線了解後續安排，相信能妥善處理。
消委會總幹事黃鳳嫺︰「當用戶簽了很多不同綑綁服務，包括有線電視或寬頻等服務時，其實是簽幾份不同合約，所以按道理終止收費電視合約只是影響該合約，不會影響其他合約。用戶會問如有餘額如何處理？根據我們理解，會將餘額款項轉至其他仍在使用的服務，可用得到餘額若沒有使用其他服務，會有退款安排。」
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