持續進修基金｜指有課程以「鋪路移民」作招徠　邵家輝倡增維護國安規定

【有線新聞】立法會政府帳目委員會關注有「持續進修基金」課程以「為移民鋪路」作招徠，建議加入與維護國家安全的相關指標及規定。

立法會政府帳目委員會主席邵家輝︰「帳委會對職學處在巡查時未能發現有培訓機構違反基金條款和條件表示極度關注，特別一些培訓機構在宣傳基金課程時，以『為移民鋪路』作招徠，此舉與基金成立的目標並不相符。帳委會強烈建議勞福局及職學處加強查核、並採取適當的規管行動，以及在基金的條款及條件中加入與維護國家安全相關的指引及規定。」