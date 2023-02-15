初選案｜《獨媒》放蛇揭有「排隊黨」領旁聽籌號　警：如有違法會嚴肅處理

【有線新聞】有報道指有人用800元報酬，請人到西九龍法院排隊領取初選案旁聽籌號，警方說如發現有違法會嚴肅處理。

《獨立媒體》記者「放蛇」發現，網上有人招募「排隊黨」，通宵排隊領取初選案公眾席籌號後可獲得800元報酬。警方說就西九龍法院一帶安保工作，會繼續與相關部門溝通，確保秩序和公眾安全，如發現任何違法行為，會採取適當執法行動。

司法機構就說不會將旁聽座位留給沒有入場的人，自案件開審以來，所有排隊的公眾人士都可取得入庭籌號。