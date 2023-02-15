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約3,300人參與醫管局延遲退休計劃 423人屬醫護
i-Cable
2023年02月15日
【有線新聞】醫管局前年開始容許員工延遲至65歲退休，截至去年，已有約3300人參與計劃。
醫管局為應對人手流失容許員工在年屆60歲後，繼續以全職合約形式服務，最多五年。計劃推出一年多，共有423名醫護人員及2,800多名其他職系員工選擇延遲退休。未來五個年度亦有至少1,500名醫護人員有興趣或已同意延遲退休。
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