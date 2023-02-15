家居維修｜電箱跳掣維修報價800元變2.6萬　落訂3小時後欲退訂遭拒　工程公司堅持追尾數

【有線新聞】不少人遇到家居問題都會找工程公司報價，進行小維修。消委會收到投訴，指有消費者因家中插座短路致電箱跳掣，故於網上獲A公司報價800元維修，其後師傅檢查後稱全屋電線殘舊，游說事主重造全屋電線及插座，報價26,500元，事主繳付5,000元訂金後三小時，致電工程公司欲取消訂單，惟對方拒絕，並追討21,500元尾數，消委會建議考慮循其他法律途徑追討。

事主程小姐因家中插座短路導致配電箱跳掣，嘗試自行重啟家中配電箱內的相關保護器件以恢復電力，但不成功，故在網上搜尋電力維修服務，並與A公司聯絡。A公司報價800元做緊急維修和電力修復，程小姐同意服務。

工程公司倡全屋重鋪 報價2.6萬

師傅上門做了幾分鐘檢查後，表示短路的插座電線殘舊，而且單位電力沒有做廳、廚房和房間的分掣，游說程小姐以明線方式重造全屋電線及插座，稱工程預計需時三日及需要三名技術人員，報價26,500元，更以師傅檔期緊張為由，成功游說程小姐繳付5,000元訂金預留檔期。

落訂不足三小時欲退訂 事主收信追尾數

師傅當日完成緊急維修後，程小姐向其支付800元維修費及5,000元工程訂金。事後程小姐與家人商討，認為A公司在維修時所做的檢查草率，而且工程浩大繁複，因此聯絡A公司希望取消工程及退回訂金，當時事隔程小姐支付訂金不足三小時，但A公司指早已說明訂金不設退款，更表示訂金不足以支付三名師傅三日的工資及物料費用，如程小姐取消工程，會上門追討工程尾數。程小姐於兩日後收到A公司以掛號信方式寄出的發票，顯示程小姐尚欠21,500元工程尾數，程小姐逐向消委會求助。

退款條文各執一詞 消委會倡法律途徑追討

A公司向消委會表示，訂金尚不足以支付聘請師傅的工資及物料費用，而訂金不設退款。程小姐表示，記憶中A公司不曾提及訂金不設退款，而當日繳付訂金後A公司發出的收據，亦沒有註明不設退款，雖然發票上有列明，但發票是於繳付訂金兩日後才收到。其時程小姐已另聘公司更換家中廚房及廳的部分插座和電線，工程只花了半日及收費5,000元，電力設備已恢復正常，與A公司提出的工程規模及收費均相差甚大，懷疑A公司當初誇大工程需要，因此希望A公司可退回部分訂金，惟最終A公司之決定不變，消委會建議程小姐可考慮循其他法律途徑再作追討。