消委會｜過去三年收16宗網上緊急家居維修服務投訴　報價800元變2.6萬元

【有線新聞】消委會過去三年收到16宗網上緊急家居維修服務投訴，主要涉及收費參差及服務欠佳。提醒消費者接受維修服務前要仔細了解條款。

家居有設備突然要維修，不少人選擇網上尋找幫手，但要小心留意。消委會接獲的投訴中，有投訴人家中電箱跳掣，上網找到報價，維修費800元。師傅上門後建議重造全屋電線插座，需時三日，報價26,500元。投訴人支付5,000元訂金後改變主意，希望取消工程和退訂，同時委託其他公司處理。結果只用半日，用了5,000元便解決問題。其後這間公司拒絕退款及追收兩萬多元尾數。消委會建議投訴人以其他法律途徑解決。

另一名投訴人家中連接牆身的座廁出水口漏水，用手機應用程式配對師傅維修。對方解決漏水問題，但損毀座廁水箱。投訴人聯絡應用程式的平台，要求向該名師傅追討5,800元賠償。但平台說只提供配對服務，沒有師傅地址，僅提出賠償1,000元。

消委會總幹事黃鳳嫺指：「這些平台也需要合理、謹慎，根據用家要求服務，協助用家篩選合適師傅。背後隱含包括核實師傅背景、公司註冊和商業登記資料。」

消委會提醒市民接受維修服務前，應仔細了解條款，並留意對方有否營業地址，以便展開法律追討時最少找到對方。