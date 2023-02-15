三跑案｜起訴多八人涉行賄洗黑錢　包括機管局時任總經理　廉署：不涉工程質素

【有線新聞】機場三跑工程貪污案，廉政公署起訴多8人行賄及洗黑錢，周五在東區法院提堂，案件至今共10人被檢控，涉及總值二億元合約，廉署相信屬個別事件，不影響三跑安全。

8人分別是3間分判商和供應商的東主、親信或職員，。機管局一名時任總經理和一名首席高級經理的妻子，她的丈夫和一名分判商東主去年已被起訴。

機場三跑工程2016年展開，這3間分判商負責為填海和三跑建造工程提供填海砂、填料運輸和鋼鐵工程，他們涉嫌2017年1月至去年8月，分別向機管局2名以短期合約形式聘用的經理提供合共430萬賄款，換取合約或工作優待，合約總值超過2億元；其中填海砂供應商駿豐向機管局時任首席高級經理提供80萬元，獲取價值1.4億元合約，這名機管局職員的妻子涉嫌在事後協助清洗犯罪得益，與丈夫被控洗黑錢。

廉署說案件只牽涉這2名機管局職員的個人操守，沒有發現工程質素有問題。廉署執行處總調查主任鄭礎明：「（機管局）他們有獨立單位檢收或檢驗相關質料或工程質素，雖然這次案件牽涉一些分判商以及機管局內負責管理，及監管職員的行為操守問題，但在整個制度而言，機管局現行制度來說，並沒有令整個制度不能實施，安全性仍可確保。」

廉署說知道調查期間機管局已全面檢視相關文件和紀錄，沒發現異常，亦認為機管局員工大致廉潔，沒有貪污文化。廉署指已檢視機管局審批合約的程序和提供改善建議，期望機管局盡快落實。

機管局指，會繼續按執法機構要求提供協助，涉事前員工短期僱用合約已經中止，相關分判商已沒有參與任何機場工程，又指所有工程文件及記錄均顯示施工合乎法定準則及局方制訂的要求，沒有發現異常及不足的地方。