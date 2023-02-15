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旅發局：上月訪港旅客50萬人次　恢復至疫情前一成

  • i-Cable
  • 2023年02月15日
【有線新聞】上月訪港旅客有50萬人次，是12月的3倍，單月旅客人數相等於去年全年的八成二。
旅發局公布一月份初步訪港旅客數字，有近28萬人次來自內地，另外約22萬人次來自其他地區；相比起疫情前，即2019年全年日均旅客人數恢復約一成。旅發局早前宣布向旅客送出至少100萬份「香港有禮」消費優惠券，即日起擴展至全港逾1500間店舖。
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