旅發局：上月訪港旅客50萬人次　恢復至疫情前一成

【有線新聞】上月訪港旅客有50萬人次，是12月的3倍，單月旅客人數相等於去年全年的八成二。

旅發局公布一月份初步訪港旅客數字，有近28萬人次來自內地，另外約22萬人次來自其他地區；相比起疫情前，即2019年全年日均旅客人數恢復約一成。旅發局早前宣布向旅客送出至少100萬份「香港有禮」消費優惠券，即日起擴展至全港逾1500間店舖。