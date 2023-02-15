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西貢男子玩滑翔傘疑失事墮海　他人救起送院不治

  • i-Cable
  • 2023年02月15日
【有線新聞】西貢有人玩滑翔傘懷疑失事墮海，送院不治。
玩滑翔傘的男子獲救後，由飛行服務隊直升機送到東區醫院搶救。警方下午兩時許接報，一名男子在西貢浪茄玩滑翔傘時懷疑發生意外，跌落對開海面，其他人協助將他救回岸邊。
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