帳委會批私家車考牌路試輪候時間過長　促簡化考牌主任值勤流程

【有線新聞】立法會政府帳目委員會批評，私家車考牌路試輪候時間過長不能接受，敦促運輸署簡化考牌主任值勤流程。

政府帳目委員會副主席謝偉俊：「我們大家認為完全不可接受，因為輪候時間太長。雖然我們增加了考牌官，但事實上時間越來越長，最重要原因包括數項，包括考牌官每天早上上班時都要先去培正道考牌中心報到，下班又要去那裏歸還器具才可以，來來回回費時失事導致效率低。這方面關注到，雖然曾經2019年有報告應該有建議，曾經說要處理問題，但事實上後來沒跟進。我們希望運輸署將機制妥善化。」