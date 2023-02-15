上環城巴撞七人車後疑不顧而去　四人輕傷送院

【有線新聞】上環一輛城巴與七人車相撞，四人受傷送院，城巴事後懷疑不顧而去。

涉事城巴車頭撞毀、擋風玻璃有裂痕，60歲車長接受調查。下午一時許，一輛5B線城巴在西港城附近與一輛七人車相撞後，繼續駛到皇后像廣場才停車，城巴向受影響乘客致歉，已暫停車長駕駛職務配合警方調查，根據《車長手冊》，車長遇交通意外應立即停車。