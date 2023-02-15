現代及起亞為800多萬汽車升級防盜系統

【有線新聞】南韓現代及子公司起亞宣布，為美國800多萬輛汽車升級防盜系統，應對影片分享平台TikTok去年起流傳教人偷車片段，針對這兩間車廠沒裝設電子防盜系統的舊款車。

美國有獨立製作人在威斯康星州，採訪到一班稱為「起亞男孩」的青年。

「(怎樣偷走一輛起亞汽車? 過程很易嗎?) 我可以在你車上示範一次。」

青年示範如何僅用USB插頭去點火開走汽車，採訪期間正正有另一班青年，懷疑偷走一輛南韓現代汽車，在街上橫衝直撞。 這種非法的偷車挑戰，約去年5月開始在TikTok興起，由威斯康星州蔓延至全美國。嘗試挑戰的人多數未有車牌，年齡最小只有11歲，還涉及最少14宗意外，導致8人死亡。

他們的目標主要是2015至2019年出廠的現代及子公司起亞汽車，這批汽車都沒裝設電子防盜系統，但其他車廠同時期的汽車，電子防盜系統已屬基本設備。現代至2021年底，才於所有車款安裝此系統。 保險數據顯示，去年現代和起亞汽車被盜後索償的申請，比其他汽車多一倍。據報有美國兩間主要保險公司，上月停止承保兩間車廠的汽車。十多個州亦有車主提出集體訴訟，指控現代和起亞令他們蒙受損失。