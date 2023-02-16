強力球｜幸運兒中160億港元巨獎　扣稅後有幾多可「落袋」？　售票者都有巨獎分？

【有線新聞】美國強力球逾20.4億美元（約160億港元）巨獎中獎者揭盅，來自加州的幸運兒選擇一次過領取巨額獎金，扣稅後仍可獲得近一半獎金，即9.976億美元（約78億港元），而成功出售頭獎彩票的油站便利店老闆，亦因此獲得100萬美元（約784萬港元），兩人一夜致富。

贏得巨額頭獎的是來自加州的埃德溫·卡斯特羅（Edwin Castro），他於當地一間油站便利店購買11月開出的強力球彩票，成為今次巨獎的幸運兒。他未有出席領獎儀式，拒絕透露年齡、職業及住址，只發聲明指：「感到震驚和欣喜若狂。」

兩方式派彩 幸運兒可分期30年領獎

幸運兒可以選擇一次過或在30年內分30次領取獎金，而卡斯特羅則選擇一次過領獎，總額為9.976億美元。由於強力球的獎金是與30年期的政府債券價格掛鈎，若將來稅率高，領取的獎金相對較少，相反，若未來稅率下跌，獎金收入則較多，對中獎者來說變相是一場「賭博」，故多數人選擇一次性領取較低額度的現金，自2014年開始，沒有中獎者選擇分期領取。

中獎者選擇一次性領取現金，需要交納37%的聯邦稅和不同的地方稅項。以紐約為例，稅率全美最高的8.82%，加上額外的3.876%市稅，而加州等州份則不需要繳納州稅。加州彩票總監阿爾瓦·約翰遜（Alva Johnson） 表示，卡斯特羅希望保持私隱，拒絕出席派彩活動。

售出頭獎彩票同獲獎金 一夜致富變百萬富翁

成功出售頭獎彩票的油站便利店老闆Joseph Chahayed因而獲得100萬美元，他指，當時早上回到油站時，已發現有彩票人員正在等候，又指希望頭獎幸運兒住在附近。

該次是強力球獎金連續41次無人中頭獎，獎金累積至20.4億美元，此前只有兩次頭獎超過15億美元，包括2018年南卡羅來納州一名幸運兒贏得15.3億美元超級百萬彩票遊戲，以及2016年加州、佛羅里達州及田納西州售出的三張強力球彩票，合共價值15.8億美元。美聯社早前指出，強力球現在越來越難中獎，因為各州政府希望更多人購買彩票，從而籌集更多資金，因此發行公司2015年修改規則後，強力球的中獎概率從1.752億分之一，變為2.922億分之一。

美國「強力球」玩法跟香港六合彩類似，每張彩票收費為兩美元（即約15.6港元），玩家從1至69號碼球選出五個白球，之後再從1至26號碼球中選一個紅色強力球，當玩家選中全部六個號碼，就會獲得頭獎。