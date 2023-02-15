美國俄亥俄州出軌火車有毒化學品污染俄亥俄河

【有線新聞】美國俄亥俄州運載有毒化學品火車出軌事故，有化學物污染俄亥俄河，估計令逾3000條魚死亡。當局未有公布有多少化學品洩漏，建議民眾改用樽裝水，但相信當地供水系統水質仍然安全。

俄亥俄州一列載有危險品的貨運列車，2月3日晚在東巴勒斯坦城出軌爆炸。當局一度疏散附近居民，將有毒化學品排走燒毀，才讓民眾返家。事故發生已逾十日，附近居民反映四周仍充斥化學物氣味。據稱有人頭痛、喉嚨和眼睛不適，或發現附近一帶有小動物死亡。

俄亥俄州政府周二強調，監測數據反映空氣屬安全水平。不過確認有化學物流入向附近500萬居民提供飲用水的俄亥俄河，估計導致約3500條魚死亡。當局建議民眾暫時改用樽裝水，但就相信供水系統水質仍然安全。

出事火車近150個貨卡，當中20卡載有危險品，約一半在事故中出軌 。由於有大規模爆炸風險，當局上周一安排專人監控，將5個貨卡載著的有毒化學品氯乙烯，排放入臨時挖掘的坑道點燃燒毀。氯乙烯高度易燃和可致癌，一經吸入會造成肺部燒傷，甚至死亡。

當局其後又確認原來排放的化學品，還有會刺激眼、鼻、呼吸道和皮膚的丙烯酸丁酯，及另外兩種有害化學品 ，但未有公布化學品的排放量。