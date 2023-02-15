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全面通關｜香園圍停車場周五重開預約　拒無預約停泊　下周五新收費超時加價

  • i-Cable
  • 2023年02月15日
【有線新聞】香園圍口岸停車場下周五起實施新收費，本周五重新接受預約。
香園圍口岸停車場供不應求，預約系統暫停多日，調整後周五起重新開放預約，不再接受沒有預約的車停泊；同時下周五起實施新收費，時租加到15元，24小時日泊150元，夜泊、即晚六朝八收80元；超時首兩小時每小時60元，其後每小時75元。
政府說會多管齊下應對口岸停車位不足，包括增加附近車位，方便市民往返內地。
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