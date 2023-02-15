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給十九歲的我｜金像獎協會收英華女學校退出遴選函件 決議結果會盡快公布
i-Cable
2023年02月15日
【有線新聞】香港電影金像獎協會收到英華女學校就紀錄片《給十九歲的我》，退出遴選「最佳電影」的正式函件。
大會說董事局將開會討論，有決議結果會盡快公布。《給十九歲的我》獲三項提名，包括最佳導演、最佳剪接以及最佳電影，獎項由金像獎屬會會員及評審團一人一票選出，下月尾截票，4月16日頒獎。大會早前指是41年來首次有電影退出遴選。
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