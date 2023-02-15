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觀塘泳池外傷人案警拘4男1女 正通緝主腦 疑涉販毒集團利益
i-Cable
2023年02月15日
【有線新聞】警方拘捕5人，懷疑涉及觀塘上月傷人案。
一名32歲男子上月19日離開觀塘裁判法院，在觀塘游泳池對開遇襲，身中4刀送院。警方調查後在尖沙咀及柴灣拘捕4男1女，包括疑兇及接應司機，並檢獲涉案兇器，相信案件與販毒集團利益有關，正通緝案中主腦。
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