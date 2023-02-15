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撤隔離令｜醫管局：指定診所、遙距診症服務逾51萬人次 基本開支約三億元
i-Cable
2023年02月15日
【有線新聞】第五波疫情期間，新冠指定診所及遙距診症共為逾51萬人次提供服務。
指定診所去年二月中啟動，到七月底，醫管局再推出遙距診症，兩項服務隨著政府撤銷發出隔離令上月底停止服務，期間為逾51萬人次診症，當中約13萬人次為5歲以下或70歲以上較高風險人士。
以普通科門診開支估算，未計其他防感染措施、額外支援及新冠口服藥等成本，基本營運開支已經要約三億元。
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