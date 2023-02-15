返回
按輸入鍵開始搜尋

撤隔離令｜醫管局：指定診所、遙距診症服務逾51萬人次　基本開支約三億元

  • i-Cable
  • 2023年02月15日
【有線新聞】第五波疫情期間，新冠指定診所及遙距診症共為逾51萬人次提供服務。
指定診所去年二月中啟動，到七月底，醫管局再推出遙距診症，兩項服務隨著政府撤銷發出隔離令上月底停止服務，期間為逾51萬人次診症，當中約13萬人次為5歲以下或70歲以上較高風險人士。
以普通科門診開支估算，未計其他防感染措施、額外支援及新冠口服藥等成本，基本營運開支已經要約三億元。
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？　發明運輸帶竟因Asahi　為何堅持沿用60多年？
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數　專家出馬解決　700磅「積蓄」突然湧出
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘　擠滿200米長海岸線　憂巨震先兆政府急調查
2023年02月10日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道　大會稱會了解
2023年02月12日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
2023年02月13日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐　港媽拒賠$500清潔費　律師拆解司機可否追討？
2023年02月13日